ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Даниил Лесовой (52).

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе клуба 22 очка. ЦСКА с 33 очками на третьем месте.

В следующем туре РПЛ «Арсенал» примет «Локомотив» (6 декабря), а ЦСКА сыграет в гостях с «Краснодаром» (7 декабря).

Подробнее — в публикации “Ъ” «Армейцы сдали оружие».