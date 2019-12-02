ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Даниил Лесовой (52).
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе клуба 22 очка. ЦСКА с 33 очками на третьем месте.
В следующем туре РПЛ «Арсенал» примет «Локомотив» (6 декабря), а ЦСКА сыграет в гостях с «Краснодаром» (7 декабря).
Подробнее — в публикации “Ъ” «Армейцы сдали оружие».
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