Армейцы сдали оружие

В понедельник двумя матчами с участием претендентов на медали чемпионата России завершилась программа 18-го тура. ЦСКА потерпел поражение на своем поле от «Арсенала» со счетом 0:1 и уступил третье место «Краснодару», который тоже потерял очки в домашней встрече с «Тамбовом», но в отличие от армейцев не проиграл — 0:0.

В третий игровой день 18-го тура свои матчи провели участники Лиги Европы ЦСКА и «Краснодар». Армейцы, правда, уже могут подводить неутешительные итоги своей международной кампании, так как гарантировали себе последнее место в группе, зато кубанцы сохраняют шансы на выход в play-off. В национальном первенстве и те и другие решают большие задачи — если не чемпионского, потому что с «Зенитом» здесь тягаться сложно, то призового уровня.

К отчетному туру в их активе было поровну очков — по 33, но москвичи стояли выше краснодарцев по дополнительным показателям и занимали третье место. А после поражения «Локомотива», оставшегося с 34 очками, им представилась хорошая возможность обогнать железнодорожников.

Ситуация действительно этому благоприятствовала, ведь ЦСКА и «Краснодар» принимали у себя команды из нижней части турнирной таблицы. Ниже «Тамбова», гостившего в столице Кубани, вообще был только «Сочи». Тем не менее соперники требовали очень внимательного отношения. Те же тамбовчане недавно одолели на выезде «Ростов» и в предыдущем туре едва не вырвали ничью в противостоянии с «Локомотивом». «Арсенал» же неделю назад создал много проблем «Краснодару», пусть все-таки уступил. «Быки» перед тяжелой победой в Туле, кстати, выдали четырехматчевую ничейную серию. В игре армейцев в последнее время тоже не наблюдалось легкости. И «Сочи», и «Крылья Советов» они превзошли с огромным трудом.

Матч с «Арсеналом» в основном составе ЦСКА начал Алан Дзагоев, который, напомним, пропустил больше года из-за тяжелой травмы и лишь недавно вернулся на поле. В трех встречах подряд один из ведущих футболистов клуба выходил на замену, причем с «Крыльями Советов» и «Лудогорцем» в Лиге Европы получал уже довольно много игрового времени. Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко был доволен формой Дзагоева и посчитал, что он уже готов играть с первых минут. В принципе такого плеймейкера ЦСКА не хватало, и молодые Иван Обляков или Ильзат Ахметов не смогли в полной мере справиться с этой ролью. Впрочем, сейчас Дзагоев действовал в амплуа правого инсайда, и нельзя сказать, что игра строилась через него. План, видимо, заключался в том, что они на пару с Марио Фернандесом вскроют оборону «Арсенала» именно справа. Но гости там все зацементировали, и Дзагоеву приходилось часто смещаться в центр, в гущу событий.

В середине первого тайма удар Дзагоева едва не превратился в голевую передачу на Николу Влашича — мяч срикошетил в сторону хорвата, который пробил в штангу. Вскоре армейская «десятка» снова оказался на острие атаки после скидки Федора Чалова и не смог в ближнем бою «проткнуть» тульского вратаря Егора Шамова. Потом Дзагоев с Фернандесом все же организовали опасный навес с правого фланга, и Чалов упустил момент, ударив головой в руки Шамову.

До перерыва ЦСКА практически полностью подавил «Арсенал» и явно утратил бдительность. В дебюте второго тайма хозяева раскрылись и нарвались на разящий контрвыпад. Евгений Луценко убежал от опекуна с центра поля и, уже находясь в штрафной, отдал пас поддержавшему его прорыв Даниилу Лесовому, который хладнокровно послал мяч в сетку мимо Игоря Акинфеева. Этот гол выбил армейцев из колеи. Во всяком случае, сложилось ощущение, что они пребывали в какой-то прострации, в отличие от гостей, почувствовавших уверенность и в целом контролировавших ход матча. И если бы Игорь Горбатенко отличился в очередной вылазке туляков к чужим воротам, это было бы логично. ЦСКА, естественно, не терял надежды отыграться, и Чалов может пенять только на себя за то, что в концовке не попал в ворота с убойной дистанции. На ничью подопечные Гончаренко так и не наиграли.

Тем временем «Тамбов» показал зубы в Краснодаре. Дебютанты премьер-лиги организованно оборонялись против довольно мощной группы атаки соперника во главе с дуэтом нападающих Ари — Маркус Берг. Неудивительно, что первый тайм и здесь завершился вничью 0:0. Более того, хозяева вполне могли пропустить гол в раздевалку, когда лучший бомбардир тамбовчан Георгий Мелкадзе имел отличный момент в контратаке. После перерыва характер игры не изменился. «Быки» тщетно пытались забодать «волков». Хотя Берг, пожалуй, должен был забивать на 60-й минуте, когда не размочил ворота Георгия Шелии с близкого расстояния — на помощь вратарю пришла его верная подруга штанга. Еще Вандерсон не сумел подставить ногу на «пятаке». Тем не менее «Тамбов» благополучно засушил этот матч. А «Краснодар» все же добился локального успеха, опередив ЦСКА на одно очко и поменявшись с ним местами.

Александр Ильин