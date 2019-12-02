Тринадцать флагов в Доме инвалидов

Сегодня торжественной траурной церемонией в Париже проводили тринадцать французских военных, погибших неделю назад в Мали. «Я преклоняюсь перед этой жертвой,— сказал президент Эмманюэль Макрон.— У свободы всегда есть привкус пролитой крови». Это прощание — образец того, как страна ценит миссию и чтит подвиги своих солдат, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Парадный двор Дома инвалидов — место главных траурных церемоний. Здесь за последние годы провожали и жертв терактов, и полицейских, геройски погибших при исполнении обязанностей. Сегодня 13 гробов, покрытых трехцветными флагами, были доставлены из аэропорта специальной процессией из черных машин в окружении мотоциклистов Национальной гвардии. Начал траурную церемонию торжественный проезд кортежа по городу, который встречали выстроившиеся вдоль дороги полицейские, военные и прохожие.

Французские войска находятся на территории Мали уже шесть лет. Война там идет с начала 2012 года, национальная армия выступает против мятежных туарегов и радикальных исламистов, пытающихся отрезать от государства его северную часть. Тринадцать французов погибли в районе Менаки 25 ноября. Они не были убиты в бою, произошла авиакатастрофа, хоть и непосредственно связанная с военной операцией. Французы вместе с малийцами вели преследование террористов, атаковавших в начале ноября казарму правительственных войск. Военно-транспортный вертолет Cougar, который перебрасывал подразделение стрелков, в условиях безлунной ночи в пустыне столкнулся с вертолетом огневой поддержки Tigre. Пятеро членов экипажа транспортника и шесть стрелков на борту, как и два пилота «Тигра», погибли на месте.

Это стало самой крупной одновременной потерей французских военных со времен гибели 58 французских парашютистов в 1983-м во время теракта в Ливане.

Во дворе Дома инвалидов среди 2500 участников церемонии присутствовали три президента Франции. К Эмманюэлю Макрону присоединились его предшественники Никола Саркози и Франсуа Олланд, который как раз и отправлял французские войска на помощь правительству Мали, находившемуся тогда на грани падения. Начатая им операция «Сервал» превратилась в 2014 году в операцию «Бархан», конца которой не видно и которая уже унесла жизни 41 французского солдата.

Президент Макрон приехал в назначенное время, через два часа после того, как двор начал заполняться приглашенными: военными, ветеранами с флагами, родственниками погибших солдат. После того как президент обошел парадные подразделения всех родов войск, прозвучала команда, и во двор внесли 13 гробов, покрытых трехцветными флагами. Егерей несли егеря, летчиков — летчики, артиллеристы и легионеры — своих.

Двадцать минут Эмманюэль Макрон выступал перед собравшимися соотечественниками и гостями из Мали, среди которых был и президент этой страны Ибрагим Бубакар Кейта. Говорил о 13 «героях, которые погибли за нас».

Президент Франции назвал каждого поименно, а в заключение еще раз перечислил всех, на сей раз указав присвоенные им внеочередные звания и произведя всех в кавалеры ордена Почетного Легиона.

Речь вышла длинной, но ведь и говорить пришлось о многих. Президент возложил ордена по очереди на каждый из гробов, произнеся полагающуюся формулу и выдерживая паузу — и все это было сделано не то чтобы совсем уж безукоризненно, но в лучшем смысле слова театрально, красиво и продуманно с точки зрения мизансцен и телевизионной картинки.

Да и с человеческой точки зрения действия властей достойны внимания. О гибели военнослужащих в Мали было сообщено наутро, а через несколько часов в прямом эфире о ней рассказала министр обороны Флоранс Парли. Затем последовало заявление президента Макрона. Еще через день министр обороны вместе с начальником Главного штаба вооруженных сил генералом Франсуа Лекуантром и командующим наземными силами генералом Тьерри Бурхадом прибыла на военную базу в Гао, где базировались французы, чтобы постоять перед шеренгой гробов и встретиться с товарищами погибших.

Не было сделано ни малейшей попытки скрыть произошедшее или преуменьшить количество жертв. Все имена были названы немедленно, обо всех рассказали в новостях. Поскольку армия профессиональная, лишь четверо из них были младше тридцати. В числе погибших 43-летний ветеран Иностранного легиона уроженец Белоруссии сержант-шеф Андрей Жук, уроженец Колумбии 35-летний бригадир Ромен Саль де Сен-Поль и коренной француз 28-летний летчик лейтенант Пьер Бокель, младший сын бывшего министра, а ныне сенатора Жана-Мари Бокеля.

Первые траурные церемонии прошли в городах, где стояли полки, в которых служили погибшие: вертолетчики из По, пехотинцы-егеря из Гапа, артиллеристы из Варса и бойцы Иностранного легиона из Сен-Кристоль д'Альбиона. Их провели мэры городов, заявившие: «Мы должны быть с семьями наших бойцов». Импровизированные мемориалы появились в гарнизонах.

Конечно, Франция не была бы Францией, если бы левые не поспешили выступить с призывом поскорее вернуть солдат домой. За немедленный вывод войск высказался глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон. Президенту обещают дебаты на эту тему в Национальном собрании, однако опубликованный сегодня опрос Института изучения общественного мнения (IFOP) показывает, что шесть из десяти французов признают необходимость дальнейшей поддержки малийской армии и одобряют военное присутствие Франции в Мали.