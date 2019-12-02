Amnesty International: в ходе протестов в Иране погибли более 200 человек

Во время протестов в Иране погибли не менее 208 человек, сообщает Amnesty International со ссылкой на полученные ей данные. В организации полагают, реальное число может быть выше.

Amnesty International собирала сообщения о погибших и проверяла их достоверность, опрашивала источники внутри Ирана и за его пределами, включая родственников жертв, журналистов, правозащитников.

«Это тревожное число погибших — еще одно свидетельство того, что силы безопасности Ирана совершили чудовищное убийство <…> Ответственные за кровавое подавление протестов должны быть привлечены к ответственности за свои действия»,— заявил директор по исследованиям и адвокации для Ближнего Востока и Северной Африки в Amnesty International Филипп Лютер.

По данным Amnesty International, семьям жертв угрожают и предупреждают о том, что они не должны говорить со СМИ, а также проводить похоронные церемонии. Некоторым семьям приходится платить «грабительские» суммы, чтобы получить тело погибшего.

Напомним, акции протеста в Иране начались 15 ноября после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. Тегеран при этом ввел квоты на розничные продажи топлива. На фоне протестов в стране отключали доступ в интернет.

О начале протестов читайте в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».

Спецкор “Ъ” Елена Черненко о новой иранской модели подавления протестов — в материале «Нет интернета — нет революции».