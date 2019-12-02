Интернет-серферам подобрали детокс

Интернет-серфинг вызывает физическое привыкание — к такому выводу пришли американские ученые. Поиск информации в интернете приводит к выбросу дофамина и кратковременному удовлетворению, выяснили в Школе бизнеса имени Уолтера Хааса при Калифорнийском университете. Так же человеческий мозг реагирует на еду, деньги и наркотики.

Опасна ли такая зависимость? Изначально подобное привыкание не было вредным, и даже помогало выживать, рассказывает доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии биологического факультета МГУ Александр Каплан: «Есть полезные зависимости, невредные. Например, человеку нужно получать больше знаний, и он стремится и стремится к ним, а как только он получает их, то получает и удовольствие. Это универсальный закон жизни. В естественной природе эти зависимости положительные, они только помогают животным и человеку ориентироваться во внешней среде. Но люди выработали себе новые привычки — использование компьютера, интернета. Конечно, от них можно избавиться, это не наркотические зависимости, при которых меняется сама биохимия организма. Но, действительно, все больше людей, особенно в индустриально развитых странах, формируют у себя зависимость от поступающей информации».

По данным научных СМИ, чаще всего люди ищут информацию из простого любопытства. Реальная выгода почти никогда не становится основным мотивом интернет-серфинга. Такой вид зависимости существовал и до появления интернета, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Давайте вспомним, как раньше люди садились перед телевизором и начинали медитативно переключать каналы в поисках чего-нибудь интересного, а потом и вовсе залипали на какой-нибудь телепрограмме. В этом плане, на мой взгляд, интернет — это хоть какой-то шаг вперед, потому что у человека есть возможность выбора, что именно он будет смотреть, читать. Телевизор предоставлял таких возможностей куда меньше, а зависимость от него была намного серьезнее. Сегодня молодое поколение не представляет себе без постоянного просмотра разного рода джанк-информации, и это такое абсолютно медитативное потребление».

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