Путин разрешил силовикам сбивать дроны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право силовикам сбивать беспилотники, если они находятся в воздухе незаконно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сбивать дроны будут, в том числе, «подавляя или преобразуя» радиосигналы их управления.

Полицейские теперь смогут сбивать дроны над местами проведения митингов и пикетов, а сотрудники Росгвардии, Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО), ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) — над своими объектами и в местах проведения операций.

Проект закона разработали глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, его заместитель Александр Хинштейн и еще 17 депутатов.

Подробности — в материале “Ъ” «Спецслужбам разрешили сбивать дроны».