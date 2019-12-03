«Комус» открыл «Южные ворота»

Поставщик канцелярских и офисных товаров «Комус» планирует построить в Петербурге распределительный центр, компания приобрела под эти нужды около 12 га у УК «Южные ворота». На этой территории группа может возвести складской комплекс площадью около 60 тыс. кв. м. По оценке экспертов, в покупку земли компания могла вложить 240-360 млн рублей, а строительство объекта такой площади может обойтись ей более чем в 2 млрд рублей.

Группа «Комус» в октябре приобрела у УК «Южные ворота» землю в районе Софийской улицы под строительство складского комплекса, рассказал “Ъ” источник, занимающийся складским бизнесом. По словам заместителя гендиректора Knight Frank St Petersburg Михаила Тюнина, речь идет об участке площадью около 12 га рядом с домом 137, к. 1, на Софийской улице. Объект необходим «Комусу» для оптимизации логистических издержек, пояснил он.

По словам источников “Ъ”, группа решила отказаться от привлечения к проекту девелопера и собирается строить распределительный центр самостоятельно. Один из собеседников “Ъ” на рынке отмечает, что «Комус» планирует возвести на приобретенном участке 60 тыс. кв. м складов. По словам партнера Bright Rich|CORFAC International Евгения Титаренко, компания собирается построить комплекс на 35 тыс. кв. м, а оставшиеся площади отвести под складской мезонин.

В последние два года компания искала землю под складской комплекс площадью от 15 до 50 тыс. кв. м, поэтому сказать точно, какими будут итоговые масштабы проекта, сложно, говорит другой собеседник “Ъ”. Возможно, группе представилась возможность приобрести участок по привлекательной цене, а возведение комплекса она намерена начать позже, указывает он. В УК «Южные ворота» и «Комусе» не ответили на запрос “Ъ”.

«Комус» специализируется на поставке канцелярских и офисных товаров, компьютерной техники, мебели, продуктов питания. Группа работает с оптовыми и корпоративными клиентами, развивает розничную сеть, включающую более 110 магазинов, производит упаковочные материалы для пищевых предприятий.

В распоряжении УК «Южные ворота» находится около 2 тыс. га в Колпинском и Пушкинском районах Петербурга, указано на ее сайте. Участки на этой территории компания сдает в аренду и продает под жилищное и коммерческое строительство. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УК "Южные ворота"» через компанию «Арка» принадлежит Александре Овчинниковой и Игорю Ряховскому.

По оценке господина Тюнина, стоимость земли в районе Софийской улицы составляет 2-3 тыс. рублей за кв. м. Таким образом, покупка участка могла обойтись «Комусу» в 240-360 млн рублей. Коммерческий директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко оценивает сделку в 270-300 млн рублей. Стоимость строительства распределительного центра в среднем составляет 40-45 тыс. рублей за кв. м, отмечает господин Тюнин.

Основным фактором, повлиявшим на решение строить распределительный центр самостоятельно, является наличие у «Комуса» собственного департамента недвижимости, говорит господин Титаренко. «Они чувствуют в себе силы реализовать проект на выбранной самостоятельно площадке и с меньшими издержками»,— объясняет он. Сейчас на рынке складов дефицит свободных площадей, поэтому желание построить собственные мощности оправданно, добавляет госпожа Запорожченко.

Константин Куркин