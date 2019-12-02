Из депутатов в немцы

Вокруг бывшего депутата Госдумы Роберта Шлегеля разгорается скандал. Немецкое издание Suddeutsche Zeitung обнаружило, что бывший политик получил в Германии гражданство и работает на одну из компаний, занимающуюся компьютерной безопасностью. По итогам работы немецких журналистов бывший депутат попал под внутреннее расследование и может лишиться работы.

В понедельник немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что экс-депутат Госдумы и бывший комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил немецкое гражданство как потомок поволжских немцев и работает на международную компанию Acronis, занимающуюся кибербезопасностью. Как сообщила пресс-служба компании, после публикации Suddeutsche Zeitung там приняли решение на время освободить господина Шлегеля от службы и провести внутреннее расследование. Расследовать деятельность бывшего депутата Шлегеля будет американская юридическая фирма Freeh, Sporkin & Sullivan LLP, которую возглавляет бывший директор ФБР Луис Фри. Результаты этого расследования будут представлены наблюдательному совету Acronis, который решит, может ли господин Шлегель продолжать свое сотрудничество с компанией.

34-летний Роберт Шлегель родился в Ашхабаде в семье сосланных в Туркменистан поволжских немцев. Бывший сотрудник молодежного журнала «Молоток» (издавался “Ъ” с 1999 по 2008 год), господин Шлегель начал политическую карьеру как активист и затем пресс-секретарь прокремлевского молодежного движения «Наши» (создано в 2005-м, распущено в 2013 году). Активистов движения, в частности, обвиняли в хакерских атаках на иностранные сетевые ресурсы. Так, в 2007 году движение взяло на себя ответственность за хакерские атаки на сайты правительства, компаний и банков Эстонии.

В том же 2007 году господин Шлегель был избран депутатом Госдумы по списку «Единой России» от Краснодарского края. В Думе он вошел в комитет по информационной политике, а позднее стал первым заместителем его председателя и руководителем экспертного совета комитета. Господин Шлегель также работал в комитетах по культуре; по физкультуре, спорту и делам молодежи, входил в экспертную группу Госдумы по созданию «электронного парламента» и даже был членом российской делегации в ПАСЕ.

Роберт Шлегель прославился, в частности, предложенной им поправкой к закону о СМИ, позволявшей закрывать издания за распространение «клеветнических материалов» («поправка Шлегеля», 2008).

Поправка была поддержана в первом чтении, но отвергнута во втором. В 2012 году депутат Шлегель направил запрос в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить деятельность телеканала «Дождь» в связи с трансляциями протестных митингов, которые, как он считал, проводились на деньги иностранных спонсоров. Господин Шлегель также активно участвовал в создании законопроектов, регулирующих деятельность рунета, и обвинил в экстремизме Станислава Белковского в связи с одной из публикаций политолога об РПЦ.

Роберт Шлегель голосовал за «закон Димы Яковлева» (о персональных санкциях против граждан США, принят в декабре 2012 года в ответ на «акт Магнитского», включает запрет на усыновление российских детей гражданами США).

Но впоследствии он предложил поправки, исключающие из-под действия закона детей-инвалидов. Эту инициативу отозвал сам депутат. Источники “Ъ”, знакомые с этой ситуацией, утверждают, что именно тогда и начался разлад Роберта Шлегеля с «Единой Россией».

Впрочем, в 2016 году Роберт Шлегель вошел в состав генсовета партии и даже возглавил профильную комиссию по усилению международного блока партии. Однако на праймериз ЕР в Астраханской области в том же году он занял десятое место и в парламент не попал. Источники “Ъ”, близкие к администрации президента, утверждают, что «со стороны казалось, что он не очень-то стремился снова стать депутатом». После этого о господине Шлегеле ничего не сообщалось до нынешнего скандала.

Компания Acronis была учреждена в 2003 году выходцем из России Сергеем Белоусовым и является поставщиком решений в области компьютерной безопасности для крупных компаний и даже федеральных властей Германии. С Acronis сотрудничают Microsoft и Google. По сведениям немецких журналистов, именно Сергей Белоусов лично перевел господина Шлегеля на работу в Германию.

Роберт Шлегель в понедельник дал интервью “Ъ”, в котором, в частности, заявил, что «не имел отношения» к организации кибератак против Эстонии. «Если это было кем-то сделано, то это было лишним»,— заявил он.

Иван Тяжлов, Андрей Винокуров, Александр Черных