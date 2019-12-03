Аэропорт запросил проект

Аэропорт «Краснодар» представил мастер-план строительства нового аэровокзала в Краснодаре стоимостью около 25 млрд руб. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию до 2023 года. Кроме аэровокзала планируется построить вышки контрольно-диспетчерского пункта и радиолокационного оборудования, перрон и рулежные дорожки. Запустить процедуру отбора подрядчика на проектирование нового аэровокзала аэропорт планирует до конца текущего года. Эксперты считают модернизацию аэропорта необходимой, однако указывают на спорную окупаемость проекта.



Краснодарский аэропорт завершил работы по формированию мастер-плана строительства нового аэровокзала в Краснодаре. Стоимость объекта составит около 25 млрд руб. Как сообщил управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко, вложения инвестора составят 16 млрд руб., федеральный бюджет выделит 4,6 млрд руб., из краевого и городского бюджетов предусмотрены вложения в размере более 3,3 млрд руб. Основной объект строительства — аэровокзальный комплекс. Его площадь составит 70 тыс. кв. м, пропускная способность увеличится более чем вдвое — с 1,1 тыс. до 2,6 тыс. пассажиров в час.

Также планируется строительство перрона и рулежных дорожек, что позволит увеличить количество принимаемых судов с 12 до 21, а еще создание и перенос вышек контрольно-диспетчерского пункта и радиолокационного оборудования. Территорию нового аэровокзального комплекса с трассой «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» в районе хутора Ленина соединит автодорога регионального значения общего пользования — она также включена в проект.

Запустить процедуру отбора подрядчика на проектирование нового аэровокзала аэропорт планирует до конца текущего года. На аппаратном совещании в администрации Краснодара, где был представлен проект, мэр города Евгений Первышов отметил, что развитие аэропорта Краснодара является приоритетом, так как нынешнее здание устарело и не отвечает текущим запросам.

«Мэрия Краснодара выполнила мероприятия, необходимые для планируемого строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту "Краснодар". Необходимые изменения в генплан внесены, урегулированы правовые вопросы, связанные с изъятием земель. Теперь дело за инвестором»,— заявил Евгений Первышов.

По словам руководителя аналитической службы отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, аэропорт Краснодара страдает драматической нехваткой площадей аэровокзальных комплексов. «Терминалы, которыми располагает воздушная гавань, не были рассчитаны на современные пассажиропотоки, на одновременное обслуживание нескольких воздушных судов высокой вместимости. Реконструкция поможет в увеличении грузовых перевозок, так как все больше грузов необходимо доставлять оперативно. Если грузовые возможности будут увеличены, это привлечет дополнительных клиентов, что положительно отразится на доходах аэропорта. Реконструкция позволит увеличить число рейсов, за счет чего увеличится пассажиропоток. Аэропорт сможет принимать воздушные суда других типов, что будет способствовать увеличению маршрутной сети, — сюда могут прийти другие перевозчики»,— говорит эксперт.

По словам гендиректора компании Сommunity consulting Юрия Кирьянова, инвестиции в проект определяются целевой пропускной способностью и пассажиропотоком. «Глава "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский объяснял, что требуемые инвестиции грубо можно рассчитать по формуле: 1,5 млрд руб. на 1 млн пассажиров в год. Хотя, конечно, правильнее считать, исходя из пиковой пропускной способности аэропорта и текущего состояния инфраструктуры. Сегодня любой региональный аэропорт — это инфраструктурная катастрофа, где необходимо вести строительство практически с нуля, и окупаемость такого проекта достаточно спорная»,— сказал эксперт. Он добавил, что при строительстве объекта возможны риски, свойственные любому крупному проекту. «Риски проектного уровня, финансовые и рыночные — изменения процентных ставок, цен на топливо, задержка получения разрешений, лицензий, отводов, проблемы с подключением к сетям, задержки в подготовке проектов, связанные с повышением цен на оборудование, работы и услуги и так далее»,— пояснил господин Кирьянов.

Елена Рыжкова, Краснодар