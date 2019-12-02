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Путин подписал закон о страховой выплате родителям погибших на производстве

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий родителей застрахованного лица правом на получение единовременной страховой выплаты в случае его гибели в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее времени право на страховую выплату имеют дети, либо один из членов семьи лица (родитель, супруг или супруга), погибшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Закон гарантирует единовременные страховые выплаты для обоих родителей и мужа или жены умершего или умершей.

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