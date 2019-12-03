Граждане гарантируют

Будущая система гарантирования негосударственных пенсий обретает конкретные очертания. Так, по мысли разработчиков концепции, негосударственные пенсионные фонды будут платить взносы в фонд гарантирования добровольных программ из своего капитала. Но НПФ будут иметь право на возмещение всей суммы или части взносов из пенсионных резервов — средств клиентов фонда.

“Ъ” ознакомился с концепцией системы гарантирования прав (СГП) участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Из нее следует, что источником уплаты взносов в фонд гарантирования НПО станут собственные средства НПФ. Но полностью или частично они смогут быть покрыты из средств будущих пенсионеров — пенсионных резервов, сформированных фондами в рамках НПО.

СГП участников НПО (ее фонд администрируется Агентством по страхованию вкладов), согласно концепции, будет действовать как на этапе накопления в рамках индивидуальных пенсионных счетов (ИПС, не более 1,4 млн руб. поступивших взносов), так и на этапе выплат (не более двух размеров социальной пенсии). Гарантийным случаем будет признаваться аннулирование лицензии НПФ или его банкротство (см. “Ъ” от 10 октября). В документе также обозначено, что введение СГП на этапе накопления «потребует введения на законодательном уровне симметричной обязанности НПФ компенсировать участникам полученные в ходе размещения пенсионных резервов убытки» на уровне номинала взносов. При этом фонды, работающие по схемам ИПС, должны вступить с СГП НПО до 2027 года, иначе их лицензии будут аннулированы.

Как следует из концепции, ЦБ в своих нормативных документах будет устанавливать базовую ставку, которая не может быть ниже 0,0125% и выше 0,1% расчетной базы. При этом базовая ставка не должна превышать нижнюю планку после того, как фонд гарантирования НПО превысит 5% от совокупных обязательств по добровольным программам всех фондов с ИПС. На основе базовой ставки ежегодно будет рассчитываться индивидуальная ставка, которая будет зависеть от качества активов, в которые НПФ инвестировал пенсионные резервы, а также устойчивости самого фонда. По словам участников обсуждения концепции СГП НПО с ЦБ (встреча состоялась в конце прошлой недели), предполагается, что устойчивость фонда и качество активов будут рассчитываться на основе результатов стресс-тестирования портфелей резервов по методологии ЦБ, а также, возможно, актуарной оценки фондов.

Порядок определения индивидуальной ставки должен быть прописан в нормативных документах регулятора. Размер этой ставки для НПФ, согласно концепции, не может составлять менее половины базовой ставки и более двух ее размеров. Таким образом, размер ежегодного взноса НПФ в фонд гарантирования НПО будет рассчитываться как индивидуальная ставка, умноженная на величину его обязательств по НПО, рассчитанную на основе их актуарной оценки.

Если индивидуальная ставка окажется меньше или равной базовой, то НПФ, заплатив взнос в фонд гарантирования НПО из собственных средств, будет вправе полностью возместить его из средств пенсионных резервов. Если же она будет выше базовой ставки, то он сможет компенсировать лишь средства в рамках базовой ставки. По словам топ-менеджера одного из НПФ, на капитал фондов, работающих по НПО, и так приходится высокое давление при незначительном пополнении в рамках переменной части вознаграждения в размере 15% от полученного за год инвестдохода. Логично предположить, что фонды не откажутся от компенсации взносов.

Уменьшения номинальной суммы резервов не произойдет в любом случае, это запрещено законодательством, но доход от инвестирования средств будущих пенсионеров может быть уменьшен. Благодаря введению СГП НПО от 0,006 до 0,1 п. п. будут вычтены из инвестдохода граждан. «Пока не ясна формула расчета взносов фондов в систему, которые в любом случае отразятся на стоимости продукта для клиентов»,— говорит глава аналитического отдела НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Впрочем, по его словам, появление дополнительной страховки снизит риски и может привлечь новых клиентов, как это произошло с вкладчиками в банках.

В ЦБ сообщили, что концепция находится в стадии обсуждения, дополнительные комментарии преждевременны.

Илья Усов