Гарантия от стресса

НПФ



ЦБ представил очертания будущей системы гарантирования пенсионных резервов. Взносы для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут разниться в зависимости от их рисков, а пенсии граждан будут гарантироваться, как на этапе накопления, так и на этапе выплат.

В отличие от обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) в рамках разрабатываемой системы гарантирования взносы в Агентство по страхованию вкладов будут зависеть «от рисков НПФ, то есть от качества его активов, величины его обязательств и финансовой устойчивости». Об этом заявил на заседании рабочей группы по НПФ в Госдуме замдиректора департамента коллективных инвестиций ЦБ Валерий Красинский (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, один из базовых вариантов для определения взносов — «это результаты стресс-тестирования». По словам господина Красинского, на этапе накопления будет гарантироваться «полный размер номинала взносов» с верхней границей в 1,4 млн руб., а на этапе выплат — назначенная пенсия с верхней границей, «например, в размере двух социальных пенсий по старости». Как и в случае с ОПС, предполагается, что фондам дадут определенный период, три—пять лет, на вступление в систему гарантирования по НПО после прохождения «соответствующей проверки ЦБ». «Для тех, кто не вступил в систему, появляются основания для аннулирования лицензии»,— отметил господин Красинский.

Илья Усов