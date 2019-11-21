Пенсиям не зачли льготы

Правительство не готово увеличивать налоговые льготы по взносам граждан в добровольные пенсионные программы, опасаясь роста выпадающих доходов на региональном уровне. Зато власти готовы к недополучению денег региональными бюджетами для разрабатываемой новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. Таким образом, считают эксперты, ведомственные приоритеты вступили в противоречия с существующими инвестиционными продуктами.

Минфин выступил против выделения в особый самостоятельный налоговый вычет расходы граждан на пенсионные взносы по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с увеличением предельной суммы таких расходов со 120 тыс. до 400 тыс. руб. Об этом свидетельствует письмо министерства в ответ на предложение Национальной ассоциации НПФ (НАПФ). Подобное же предложение поступило в Минфин и из Ассоциации НПФ (АНПФ). С указанными письмами ознакомился “Ъ”. НАПФ, АНПФ и Минфин подтвердили отправку и получение соответствующих документов.

Сейчас взносы по НПО входят в перечень расходов граждан, по которым они могут получить социальный налоговый вычет, максимальная сумма которых в совокупности ограничена 120 тыс. руб. Помимо пенсионных взносов, в него входят вычеты по затратам на обучение, медицину и т.д. Предельная сумма 400 тыс. руб. установлена для инвестиционных расходов граждан (взнос средств на ИИС), по которым можно получить инвестиционный налоговый вычет.

Минфин в своем письме указывает, что в подавляющем большинстве субъектов этот налог занимает первое место по объему поступлений. Увеличение же налоговых вычетов по НДФЛ повлечет «соответствующий рост выпадающих доходов региональных и муниципальных бюджетов». Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев также говорил о необходимости сокращать налоговые вычеты по ИИС первого типа (см. “Ъ” от 27 августа). По расчетам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, в 2017 году возврат части НДФЛ по ИИС составил уже 1,8 млрд руб., тогда как по пенсионным взносам — 0,7 млрд руб. НАПФ оценивает, что реализация предложения дополнительно приведет к выпадению доходов региональных бюджетов в сумме около 150 млн руб.

150 миллионов рублей в год могут недополучить региональные бюджеты в случае введения налоговых вычетов по программам НПО

Зато Минфин готов к выпадающим доходам по НДФЛ по недавно представленному гарантированному пенсионному плану (ГПП, см. “Ъ” от 30 октября). По расчетам ведомства, выпадающие доходы в первый год действия ГПП могут составить 4,4 млрд руб. и увеличиться до 7,5 млрд руб. к 2030 году. «Сейчас для совершенствования НПО (подразумевается схема ГПП, являющаяся частью НПО.— “Ъ”) Минфин совместно с ЦБ уже подготовили законодательные изменения для создания условий, позволяющих гражданам формировать за счет личных взносов дополнительные источники финансирования пенсионного дохода при поддержке государства»,— заявили в министерстве.

«На прошедшем недавно в РСПП рабочем совещании в рамках профильного комитета руководство ЦБ заявило, что разработчики законопроектов по ГПП будут стараться исключить арбитраж между условиями этих проектов и условиями классического корпоративного НПО»,— указал президент НАПФ Константин Угрюмов. «Увеличение вычета по НПО необходимо, так как это позволило бы привлечь к накоплению средств на пенсионных счетах граждан с заработной платой выше среднего уровня»,— отметили в «ВТБ Пенсионном фонде». «При ограниченных возможностях налогового стимулирования начинают играть роль ведомственные приоритеты. Если сейчас главным вопросом является стимуляция вхождения граждан в ГПП, то логично ожидать, что все деньги, которые можно направить на льготы по инвестированию, власти будут стараться направлять именно туда»,— считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, и ИИС, и классическое НПО вступили в конкуренцию с ГПП. При этом, как оценивает господин Биезбардис, для граждан со скромными доходами ГПП становится менее выгодным. «Действующая редакция законопроекта о ГПП предлагает человеку с зарплатой 50 тыс. руб. "налоговый кэшбэк" лишь в размере 4,7 тыс. руб. в год. Для получения вычета в 15,6 тыс. руб., как и по "классическому" НПО, необходим ежемесячный доход в 167 тыс. руб.»,— указывает он.

Илья Усов