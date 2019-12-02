Помпео назвал Россию и Китай главными угрозами НАТО

Основными угрозами для НАТО сейчас являются Россия и Китай, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Луисвиллском университете (штат Кентукки). По его словам, альянсу нужно гарантировать свою безопасность, в том числе от киберугроз.

«НАТО была создана для борьбы с Советским Союзом, и была альянсом в области безопасности в противовес Советскому Союзу. Советского Союза больше не существует, а Россия остается»,— сказал господин Помпео (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, сейчас Россия представляет большую угрозу в области кибербезопасности.

Китай, по словам Майка Помпео, «огромный риск номер два». Он пытается «проникнуть в системы, технологии и коммуникации НАТО», заявил госсекретарь США.

Напомним, ранее господин Помпео призвал Евросоюз к сотрудничеству для противостояния угрозам от России, Китая и Ирана. Он обратился к новому руководству ЕС по случаю начала работы Еврокомиссии в новом составе (1 декабря).

Подробнее о новом составе Еврокомиссии — в материале “Ъ” «Правительство наднационального согласия».