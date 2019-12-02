США призвали новое руководство ЕС вместе противостоять России, Китаю и Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил новое руководство Евросоюза в обращении по случаю начала работы Еврокомиссии в новом составе. Он призвал ЕС к сотрудничеству для противостояния «угрозам» России, Китая и Ирана. Госдеп считает, что взаимодействие США и ЕС — это «сила добра в мире».

«США рассчитывают на сотрудничество… для достижения общих целей. В их числе — укрепление наших торговых отношений, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям, в том числе угрозам со стороны России, Коммунистической партии Китая, а также Ирана»,— говорится в обращении.

Еврокомиссия приступила к работе в новом составе в воскресенье, 1 декабря. Ее возглавила экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. 29 ноября Дональд Туск передал пост председателя Европейского совета бывшему премьеру Бельгии Шарлю Мишелю. Председателем Европарламента с июля работает Давид-Мария Сассоли.

О работе Еврокомиссии в новом составе — в материале “Ъ” «Правительство наднационального согласия».