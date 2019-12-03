Подполковник не управился со взяткой

Как стало известно “Ъ”, защита бывшего начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» (ЦТУИО) Минобороны России подполковника Андрея Нежигая и риэлтора Олеси Андрейчук обжаловала приговор, вынесенный им Московским гарнизонным военным судом. За покушение на получение взятки в размере 15 млн руб. и посредничество в этом суд приговорил господ Нежигая и Андрейчук к девяти и семи годам заключения соответственно. При этом экс-офицера оштрафовали на 30,3 млн руб., а его сообщницу — на половину этой суммы.

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты бывшего начальника ФГКУ ЦТУИО Минобороны Андрея Нежигая и его сообщницы Олеси Андрейчук, признанных судом первой инстанции виновными в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве в этом (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как было установлено военным следственным управлением Следственного комитета России (ВСУ СКР) по Москве, на балансе Минобороны на Рубцово-Дворцовой улице в районе Сокольники находится нежилое здание площадью около 2 тыс. кв. м и стоимостью 78 млн руб., которое по каким-то причинам перешло под контроль гражданских предпринимателей. Чтобы исправить «ошибку», в руководстве оборонного ведомства весной 2017 года было принято решение выселить из него бизнесменов, предоставив им взамен равноценное помещение, которое было списано с баланса Минобороны.

Такое двухэтажное здание площадью 2 тыс. кв. м и стоимостью 96 млн руб. нашлось на улице Академика Доллежаля в подмосковном Подольске. Предприниматели в лице гендиректора ООО «Городское строительство и хозяйство» (ГСХ) Евгения Рангаева, владевшего зданием в Сокольниках, согласились на обмен с доплатой разницы.

14 сентября 2017 года, по данным следствия, директором департамента имущественных отношений (ДИО) МО РФ Михаилом Сапуновым был издан приказ о заключении сделки мены с директором ООО «ГСХ» Рангаевым. Ее условием был перевод на счет Минобороны 17 млн руб. за получение здания в собственность. Исполнение приказа господина Сапунова (то есть заключение и регистрация договора) было возложено на начальника ФГКУ ЦТУИО подполковника Андрея Нежигая. Следует отметить, что деньги в госбюджет от ООО «ГСХ» были полностью переведены.

Однако уже после издания директором ДИО Минобороны приказа у подполковника Нежигая, по версии следствия, возник умысел на получение взятки от предпринимателя Рангаева в размере 15 млн руб. за завершение сделки. Об этом, как следует из материалов уголовного дела, подполковник «в период с 21 по 26 сентября 2017 года» через свою знакомую, риэлтора Олесю Андрейчук, сообщил предпринимателю Рангаеву. Тот согласился, правда, тут же написав заявление о вымогательстве в центральный аппарат ФСБ, где оперативное сопровождение по этому делу было поручено департаменту военной контрразведки.

Откат, согласно договоренности, предприниматель Рангаев разместил в ячейке Сбербанка в Москве, доступ к которой имела госпожа Андрейчук. За филиалом Сбербанка военной контрразведкой было установлено наблюдение, однако с сентября 2017 года до конца февраля 2018 года за деньгами по неизвестным причинам никто не приходил. И только 27 февраля чекистам повезло: в филиале Сбербанка появилась риэлтор Андрейчук, которую там и задержали с поличным. Оттуда вместе с ней оперативники военной контрразведки отправились в ФГКУ ЦТУИО, расположенное на Садовнической улице, где задержали подполковника Нежигая.

Ни на следствии, ни в суде господа Нежигай и Андрейчук свою вину в вымогательстве взятки у директора ООО «ГСХ» не признавали, утверждая, что стали жертвами оговора со стороны предпринимателя Рангаева. Адвокат подполковника Нежигая Руслан Голенков, воздержавшись от подробных комментариев по делу, так же назвал изложенные в нем события провокацией.

Юрий Сенаторов