«Острогожсксадпитомник» дополнительно вложит в удвоение производства 500 млн рублей

Инвестиции в проект удвоения производства ЗАО «Острогожсксадпитомник» Николая Гапоненко составят 2 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. Ранее затраты оценивались в 1,5 млрд руб. По данным пресс-службы облправительства, производящее сейчас около 25 тыс. т плодов в год предприятие намерено приступить в 2020 году к высадке 3,6 тыс. деревьев на порядка 500 га в Острогожском районе. Планируется, что на полную мощность проект выйдет в 2024 году.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Яблокам удваивают урожай».

Александр Прытков