Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Документ был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР). Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство России.

Накануне Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, членами которой являются Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео», «Эльдорадо», попросила президента Владимира Путина отклонить закон. Они предупредили, что новые требования к продавцам электроники приведут к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения, а также грозят усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Бизнес попросил президента не запрещать продажу смартфонов без отечественного софта».