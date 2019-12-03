Экосистема выходит на село

Россельхозбанк (РСХБ), занимающий третье место по числу отделений в России, решил не отставать от Сбербанка и ВТБ, уже работающих над созданием собственных экосистем. При этом банк ставит амбициозные цели в части развития дистанционного банковского обслуживания в рознице, которое до сих пор не было его сильной стороной. Решать задачи будут экс-топ-менеджеры ВТБ и Сбербанка Юлия Деменюк и Елена Батурова. Эксперты называют плюсами РСХБ развитую сеть офисов и позиции в кредитовании граждан, но отмечают необходимость очень серьезной перестройки бизнес-процессов.

О том, что РСХБ взял курс на активное развитие трансакционного бизнеса, в том числе дистанционного банковского обслуживания в рознице, “Ъ” рассказали в банке. Процесс уже началася. В 2019 году Россельхозбанк запустил ряд технологических решений: мобильное решение «Легкий фронт» — технология позволила уместить офис в планшете, с которым специалист банка может приехать в любую точку (открыть счет, выпустить карту, оформить кредит). Еще одно решение, которое позволяет стать клиентом банка дистанционно,— биометрическая точка самообслуживания (система внедрена с 1 октября и позволяет применять биометрические технологии во всех продуктах и процессах).

Для решения задач РСХБ пригласил на позицию руководителя блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Юлию Деменюк, которая 14 лет проработала в группе ВТБ. По ее словам, в РСХБ на 2020 год запланированы четыре ключевых вектора развития розничного бизнеса. Во-первых, будет обновлена линейка предложений, что приведет к росту количества продуктов в расчете на одного клиента почти в два раза. Во-вторых, распространение технологии «Легкий фронт» охватит три четверти сельских населенных пунктов, а также труднодоступных территорий. В-третьих, развитие каналов дистанционного банковского обслуживания: приоритетным станет развитие интернет-банка и мобильного банка, функционала и его удобства. И четвертое — повышение эффективности филиальной сети в части прироста клиентов в зарплатном канале.

РСХБ на 100% принадлежит государству. Банк обслуживает более 6,2 млн частных клиентов, розничный кредитный портфель составляет более 450 млрд руб., объем средств физлиц — более 1 трлн руб. Число отделений — более 1,3 тыс.

Цифровую трансформацию РСХБ возглавит Елена Батурова, которая пришла в банк на должность директора Центра развития финансовых технологий. Подразделение занимается разработкой и внедрением экосистем для различных клиентских сегментов. Последние девять лет госпожа Батурова руководила крупными информационными программами Сбербанка. «Меня привлекли масштабные планы РСХБ и стремительная IT-эволюция банка»,— пояснила она. Уже в декабре 2020 года РСХБ планирует внедрить новую современную архитектуру работы с большими объемами данных (CDP), которая позволит в режиме реального времени отслеживать и предлагать клиентам не только услуги банка, но и партнерские продукты. По этому проекту банк всего за полгода привлек более 30 отечественных стартапов. К концу 2020 года банк предложит рынку экосистему по жилью, уточнили там.

По мнению экспертов, РСХБ выбрал правильную тактику. «Рекрутирование топ-менеджеров из других крупных российских банков с позициями в рознице — очевидный способ усиления управляющей команды,— говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.— Упор на совершенствование дистанционных каналов продаж — общая тенденция последних лет». По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, у РСХБ в силу его размера и сети офисов, входящей в тройку крупнейших в стране, сильные позиции в кредитовании физлиц и привлечении вкладов, но с точки зрения технологий ему приходится в некоторых сегментах существенно перестраивать бизнес-процессы.

Ксения Дементьева