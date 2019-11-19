Сельский фактор

Россельхозбанк зарегистрировал факторинговую компанию, которая планирует начать полноценную работу в 2020 году. «РСХБ Факторинг» будет работать с уже существующей клиентской базой, прежде всего с предприятиями агропромышленного комплекса (АПК). Однако, отмечают участники рынка, кредиты сельхозпроизводителям государство субсидирует, а факторинг — нет. То есть госбанку придется конкурировать в сегменте с господдержкой.

Как стало известно “Ъ”, последним из системно значимых банков на рынок факторинга выходит Россельхозбанк (РСХБ). Об этом рассказал собеседник, близкий к банку. Информацию подтверждают данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) — компания «РСХБ Факторинг», созданная в середине сентября, будет заниматься в том числе предоставлением «займов и прочих видов кредита». Ее владельцем через «Агроторг-трейд» и «Торговый дом "Агроторг тульский"» выступает РСХБ. За три-пять лет банк собирается войти в топ-5 факторинговых компаний, отмечает собеседник “Ъ”. В РСХБ не ответили на запрос “Ъ”.

Это не первая попытка РСХБ выйти на рынок факторинговых услуг, рассказал контрагент ряда профильных компаний. «Пять лет назад банк уже пытался самостоятельно развивать это направление. Были утверждены стратегия, продукты, обучены менеджеры, утверждена риск-модель»,— утверждает он. Но в итоге, по его словам, руководство банка не увидело перспективу в развитии факторинга для АПК.

Все системно значимые кредитные организации самостоятельно или через специализированные компании проводят факторинговые операции. На начало октября 2019 года крупнейшими игроками рынка являлись «ВТБ Факторинг» (портфель 195,7 млрд руб.), «Сбербанк Факторинг» (115 млрд руб.), Альфа-банк (72,6 млрд руб.), «ГПБ-факторинг» (43 млрд руб.), а также компании, входящие в группу Промсвязьбанка (41 млрд руб.).

Согласно данным отчетности по МСФО за прошлый год, в структуре кредитного портфеля предприятия сельского хозяйства занимали 43% от общего объема выданных банком кредитов. По словам источника “Ъ”, близкого к РСХБ, в первую очередь услуга факторинга будет предлагаться действующим клиентам банка, на которых открыты кредитные лимиты. Впрочем, «РСХБ Факторинг» будет работать и в других секторах. «Запуск планируется на следующий год, однако уже проведены тестовые сделки»,— утверждает источник “Ъ”.

557 миллиардов рублей составил совокупный портфель факторинговых компаний на конец первого полугодия 2019 года

Почти во всех крупнейших факторинговых компаниях доля АПК занимает незначительное место, рассказали участники рынка, объясняя эту ситуацию низкой привлекательностью сегмента. «Ведущие сельхозпроизводители, при условии субсидирования кредитной ставки, имеют довольно дешевые кредитные средства»,— говорит гендиректор «Росбанк Факторинга» (портфель 18,6 млрд руб.) Олег Виндман. «Факторинг, в отличие от кредитования и лизинга, не субсидируется со стороны государства»,— напоминает руководитель дирекции по работе с клиентами «ВТБ Факторинга» Корнелиу Робу. «Это заставляет искать новые факторинговые решения»,— отмечает директор по продажам продуктов факторинга Альфа-банка (доля АПК в портфеле около 15%) Павел Шишов.

Кроме того, добавляет директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский, в ритейле в силу закона небольшая отсрочка, что значительно снижает интерес к факторингу у поставщиков. «В других сегментах (работающих с продукцией АПК.— “Ъ”) отсрочки тоже пока небольшие или часто используется практика предварительной оплаты»,— говорит он. Впрочем, большинство участников рынка, по крайней мере на словах, видят перспективы в развитии факторинга в АПК. Рост сельхозпроизводства, поддержка со стороны государства, внедрение комплексных программ финансирования в этом сегменте, появление тенденции к появлению либо увеличению отсрочки платежа, перечисляют они причины. Впрочем, как резюмирует господин Шишов, в АПК победят компании, «которые способны предложить клиенту что-то более ценное, чем процентная ставка, потому что субсидии не оставляют шанса для торга».

Илья Усов