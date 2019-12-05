Удивительное рядом

Без преувеличения можно сказать, что для петербуржцев Финляндия — самое настоящее окно в Европу. Ближе, чем этот северный сосед, у нас никого нет. И для многих жителей нашего города путь дальше, в другие страны и на другие континенты, начинается именно в Финляндии. В 2019 году Финляндия выдала гражданам России на 25% виз больше, чем в 2018-м — об этом 25 ноября заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Но, несмотря на близость территорий, финны и русские очень разные. И есть вещи, которые не перестают удивлять нас у них. Это и серьезные проблемы, как, например, методы ювенальной юстиции, и очевидно меняющие жизнь людей новшества в сфере дизайна окружающей среды. И тут Финляндия впереди многих. Новаторская центральная библиотека Oodi и Культурная сауна в Хельсинки, светофор для велосипедистов и обустроенные велодорожки, антивандальные уличные фонари, ландшафтный дизайн, сохранение природы в городах… Хельсинки уже был назван международным профессиональным сообществом мировой столицей дизайна в 2012 году, но здесь с каждым годом появляются удивительные новинки. Этот город, как, впрочем, и вся страна — must see для каждого дизайнера.

Вызывает уважение и умение финнов беречь окружающую среду. «Право каждого человека на природу» в национальном законодательстве означает, что любой житель или гость Финляндии имеет право находиться и передвигаться по природным территориям вне зависимости от того, кто является собственником или арендатором этой территории. Но то же право запрещает «рубить или повреждать растущие деревья; собирать сухие или упавшие деревья, мох или ягель; разводить костры на чужой территории; нарушать покой жителей, к примеру, шумом или установкой палатки слишком близко от домов; мусорить, разорять птичьи гнезда, беспокоить птенцов и диких животных…» Это ли не удивительно — беспокоить птенцов запрещено законом! И в этих запретах гораздо больше жизнеутверждающего, чем нам может показаться.

Елена Федотова, редактор GUIDE «Финляндия»