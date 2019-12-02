Суд в четвертый раз рассмотрит дело экс-полицейского, обвиняемого в сбыте наркотиков

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Наиля Курманова. Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, Наиль Курманов 16 июля 2015 года сбыл наркотические средства и психотропные вещества арестованному, доставленному в отдел полиции из следственного изолятора. За это оперуполномоченный заставил его признаться в совершении десяти краж по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении у мирового судьи. Также при конвоировании другого арестованного из СИЗО он предоставил ему свой служебный кабинет для свидания с женщиной. Арестованный встречался со своей знакомой, свидание было интимного характера. В обмен на эту услугу подследственный дал показания о причастности к мошенничеству третьего лица.

Ранее два приговора по этому уголовному делу отменял в апелляционном порядке областной суд. Сначала Наиля Курманова приговорили к 11 годам в колонии. Во время пересмотра не был доказан факт передачи наркотиков, экс-полицейского признали виновным только в превышении полномочий. Второй приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. В третий раз районный суд вернул дело в прокуратуру.