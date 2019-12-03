Суд взялся за пожарный расчет

Генпрокуратура РФ направила в суд второе уголовное дело о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 60 человек. В халатности обвиняются экс-руководитель регионального МЧС Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор города по пожарному надзору Григорий Терентьев: по версии следствия, они не принимали никаких мер к проверке ТРЦ, где количество нарушений пожарной безопасности зашкаливало.
В Кемерово перед судом предстанут экс-руководитель регионального МЧС генерал-майор Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор города по пожарному надзору подполковник Григорий Терентьев. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, которая осуществляла надзор за ходом расследования.
Александра Мамонтова и Григория Терентьева задержали 25 мая 2018 года, ровно через два месяца после трагедии в «Зимней вишне», унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следственный комитет РФ предъявил им обвинение в халатности, повлекшей большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК РФ, санкция по ней — до семи лет лишения свободы). Как указывается в материалах дела, спасатели не запланировали и не провели в 2017–2018 годах в «Зимней вишне» проверку на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, несмотря на то что знали об их нарушении. Проверка, которая должна была пройти в «Зимней вишне» до 18 марта 2018 года, по мнению следствия, позволила бы своевременно установить, что система пожаротушения ТРЦ неисправна, а двери аварийных выходов закрыты, что сделало невозможной эвакуацию людей. По решению суда генерала Мамонтова и подполковника Терентьева взяли под стражу.
Дополнительно к халатности спасателям предъявили «сопутствующие» обвинения в хищениях. Экс-начальнику главка МЧС Мамонтову инкриминируется растрата (ст. 160).
Бывшему госинспектору пожарного надзора Терентьеву вменяют в вину мошенничество (ст. 159): по сфальсифицированным документам он получил денежное довольствие за 18 дней, якобы затраченных им на проезд к месту отпуска и обратно. Ущерб следствие оценило в 48 тыс. руб. Связаться с адвокатами обвиняемых не удалось.
Напомним, в Заводском райсуде Кемерово в мае 2019 года начался судебный процесс по основному делу о пожаре в «Зимней вишне», обвиняемыми по которому проходят семь человек. Это бывший руководитель компании-собственника здания ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Юлия Богданова, экс-техдиректор фирмы Георгий Соболев, бывший глава компании-арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, которые обслуживали систему пожарной безопасности в здании, сотрудник ЧОП «Центр защиты» Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и бывший глава службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением.
Расследование еще одного уголовного дела — о взятках при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня» — продолжается. Среди его фигурантов — экс-гендиректор Кемеровского кондитерского комбината (ККК) Вячеслав Вишневский, бывший начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, гендиректор компании «Иск ресурс» Никита Чередниченко. По версии СКР, с 2013 по 2014 год гендиректор ККК Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «Иск ресурс» Никите Чередниченко. Взятка, указывается в материалах дела, предназначалась за незаконные действия в пользу гендиректора ККК при реконструкции ТРЦ, который, как считают в СКР, фактически был самостроем.