04 декабря, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Mercedes-Benz показал тизер салона нового GLA

Компания Mercedes-Benz показал тизер нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.

На официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter опубликована фотография с интерьером нового автомобиля. Судя по снимку, салон будет выдержан в стилистике современных моделей марки. Также модель получит цифровую панель приборов и ряд систем активной безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes-Benz представит новое поколение GLA 11 декабря 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя