Mercedes-Benz показал тизер салона нового GLA

Компания Mercedes-Benz показал тизер нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.

The new GLA comes with a full range of assistant systems. One of these: exit warning system as part of the Blind Spot Assist. pic.twitter.com/7vaHyo7d2Z — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) December 1, 2019

На официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter опубликована фотография с интерьером нового автомобиля. Судя по снимку, салон будет выдержан в стилистике современных моделей марки. Также модель получит цифровую панель приборов и ряд систем активной безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes-Benz представит новое поколение GLA 11 декабря 2019 года.