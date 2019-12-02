Николай Овчинников возглавил комиссию по безопасности СОСПП

Председателем комиссии по безопасности предпринимательской деятельности в свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) стал генерал-полковник полиции Николай Овчинников. Сегодня состоялось первое организационное заседание комиссии, сообщила пресс-служба СОСПП.

«Комиссия будет заниматься выявлением системных проблем в вопросах безопасности предпринимательской деятельности, выстраиванием диалога между бизнесом и властью, вопросами цифровой безопасности и рядом других вопросов, волнующих предпринимательское сообщество»,— рассказал Николай Овчинников. По его словам, комиссия будет проводить экспертизу нормативных правовых актов, а также консультировать бизнес-сообщество по вопросам защиты от внешних и внутренних угроз.

Николай Овчинников начал работать в органах милиции с 1975 года. С 1995 года по 2000 год возглавлял УВД Екатеринбурга, участвовал в расследовании многих резонансных преступлений. В марте 2000 года был избран депутатом Госдумы по Орджоникидзевскому одномандатному округу. В феврале 2003 года назначен начальником ГУ по борьбе с организованной преступностью СКМ МВД РФ. В марте 2006 года указом президента РФ назначен статс-секретарем – заместителем министра внутренних дел России. В феврале 2010 года вышел в отставку. В 2011 году возглавил Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории СНГ. В мае 2011 года указом президента Николаю Овчинникову было присвоено специальное звание генерал-полковника полиции. В 2014 году он возглавил научно-консультативный совет консалтинговой компании Alliance Legal CG.

Алексей Буров