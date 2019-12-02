Челябинское минобрнауки заподозрили в нарушениях при закупке камер на 180 млн рублей

Челябинское УФАС России рассмотрит жалобу в отношении министерства образования и науки области. ООО «Технические системы управления» заявило, что ведомство допустило нарушения антимонопольного законодательства при составлении конкурсной документации для закупки видеокамер внутреннего и наружного наблюдения. Начальная стоимость контракта, объявленного в ноябре 2019 года, составляет 181 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По мнению заявителя, спецификации заявленных заказчиком видеокамер наружного и внутреннего монтажа полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, производимого на рынке единственным разработчиком АО «Элвис-НеоТек». В «Технические системы управления» считают, что справедливо указывать в требованиях функционал видеокамер, а не конкретные технические решения. Компания просит отменить извещение о проведении закупки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства.

Челябинское УФАС России приостановило заключение контракта. Жалоба будет рассмотрена 3 декабря.