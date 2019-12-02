Предприниматели Миасса пожаловались на монополизацию табачного рынка

В управление ФАС России поступило обращение от предпринимателей Миасса, которые жалуются на отсутствие свободы ценообразования на табачные изделия и конкуренции на рынке в оптовом сегменте. В связи с тем, что оптовый рынок табака является рынком Российской Федерации, заявление перенаправлено в Центральный аппарат ФАС России, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В обращении миасских предпринимателей говорится, что средняя торговая наценка на табачные изделия у них ежегодно снижается. По мнению бизнесменов, существующее законодательство лишает розничные магазины свободы ценообразования на сигареты и позволяет производителям искусственно снижать стоимость путем установления максимальных оптовых и розничных цен. Из обращения также следует, что почти 100% оптового рынка торговли табачными изделиями в Челябинской области занимают три производителя. По мнению заявителей, монополизация оптового рынка привела к ущемлению прав предприятий розничной торговли. Кроме того, из-за дополнительных расходов на эквайринг бизнесмены несут убытки от реализации сигарет, продавая их за безналичный расчет.