Кремль пообещал изучить просьбу Титова не применять к бизнесменам статью об ОПГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не ознакомился с письмом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, попросившего инициировать проверку законности уголовных дел против предпринимателей, обвиняемых по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). По словам господина Пескова, послабления для бизнеса по этой статье УК РФ обсуждаются, в том числе по поручению главы государства.

«Вопрос 210-й статьи (УК РФ) существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства. <…> Предложений много поступает, существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему. Есть определенные нюансы, которые учитываются в работе»,— ответил представитель Кремля на вопрос “Ъ FM”.

По данным Бориса Титова, в список бизнесменов, которых обвиняют в создании ОПГ, вошли как минимум семь человек. Омбудсмен назвал ст. 210 УК РФ «средством давления» на бизнес.

В сентябре в Госдуму повторно внесли законопроект об изменениях в ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества в части послаблений для бизнеса. В том же месяце эту тему поднял в ходе прямой линии сам Владимир Путин, который заявил, что «под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушении закона».

Подробнее о проекте закона читайте в публикации “Ъ” «Предпринимателей выводят из оргпреступности».