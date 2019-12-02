СМИ: Титов попросил Путина проверить дела бизнесменов, обвиняемых в создании ОПГ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил президента Владимира Путина инициировать проверку законности нескольких уголовных дел против предпринимателей, обвиняемых по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). О письме уполномоченного по правам предпринимателей сообщили газета «Ведомости» и информагентство «РИА Новости».

Господин Титов привел список бизнесменов, которых обвиняют в создании ОПГ. В этот перечень попали:

гендиректор ООО «Омскгазстрой» Сергей Калинин,

бывший гендиректор АО «Омскгоргаз» Александр Буцин,

директор ОАО «Завод строительных материалов и конструкций» Алексей Цегельник,

бывший директор ООО «Кристалл-комфорт» Геннадий Дьяков,

председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов,

бывшие депутаты Волгоградской гордумы Федор Литвиненко и Евгений Щур,

учредитель ООО «Ростжелдорстрой» Перис Гилядов.

По мнению омбудсмена, следствие в качестве доказательств вины предпринимателей «рассматривает взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью коммерческой организации, которые лишь формально подпадают» под признаки ст. 210 УК РФ. Эта статья, как считает Борис Титов, превратилась в «страшное средство давления» на бизнес.

В сентябре в Госдуму повторно внесли законопроект об изменениях в ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества в части послаблений для бизнеса. В том же месяце эту тему поднял в ходе прямой линии сам Владимир Путин. По его словам, «под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушении закона». Такую ситуацию он назвал недопустимой и призвал внести изменения в закон. При этом правительство внесенную инициативу не поддержало, Верховный суд призвал доработать ее.

Подробнее о проекте закона читайте в публикации “Ъ” «Предпринимателей выводят из оргпреступности».