Проект о выводе бизнеса из-под статьи УК об ОПС вновь внесен в Госдуму

В Госдуму повторно внесли законопроект об изменениях в ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества в части послаблений для бизнеса. Изменения в статью предложил внести депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа») через четыре дня после того, как эта тема была затронута на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Автором законопроекта предлагалось исключить возможность применения этой статьи, если речь идет о большинстве преступлений экономической направленности — мошенничестве, присвоении или растрате, незаконной банковской деятельности, злоупотреблении полномочиями и целом ряде других.

В конце июня законопроект был возвращен автору из-за отсутствия обязательного отзыва правительства, сообщает «РИА Новости». В новом пакете документов, поступивших в Госдуму, содержатся отзывы правительства и Верховного суда (ВС). Правительство законопроект не поддержало, ВС призвал доработать его.

Подробнее об инициативе читайте в публикации “Ъ” «Предпринимателей выводят из оргпреступности».