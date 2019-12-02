Вкладчиков перестрахуют от банкротства банков

Вкладчикам разорившихся банков вернут больше денег. Правительство поддержало законопроект, который увеличивает страховую сумму депозитов до 10 млн руб. Впрочем, получить ее удастся далеко не всем. Кто может претендовать на страховую выплату? И есть ли у проекта минусы? Об этом — Юлия Грицай и Андрей Загорский.

1,4 млн руб. — по действующим правилам, это максимальная сумма, на которую может рассчитывать клиент разорившегося банка. Но если новый закон примут, у тех, кто не успел забрать деньги до отзыва лицензии, будет шанс получить 10 млн руб. Правда, есть ограничения — положение коснется только тех россиян, кто держал на счетах деньги от продажи жилья или земли, наследство, страховые выплаты из-за ущерба жизни, здоровью или имуществу, социальные пособия, гранты или деньги, выплаченные по решению суда. При этом происхождение средств нужно будет подтвердить.

В итоге этой возможностью, скорее всего, воспользуются немногие, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Про увеличение страховки в исключительных случаях речь шла несколько лет. Эта мера коснется очень небольшого количества людей. Это будет скорее возможность, чем активно применяемая мера. Это действительно может немного повысить доверие к банкам. Такие большие суммы обычно получаются с продажи жилья. Я думаю, что это попытка сбалансировать еще и ситуацию на вторичном рынке жилья, создать какую-то более или менее предсказуемость, чтобы люди не теряли свои деньги».

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Право на получение повышенной компенсации будет действовать только в том случае, если финансовая организация разорилась, а деньги были внесены на счет не ранее трех месяцев до этого. Но даже с такими ограничениями для банков проект обернется дополнительными затратами. Вполне возможно, что кредитные организации должны будут увеличить взносы в систему страхования вкладов. Правительство одобрило законопроект с условием: он должен быть доработан, а дополнительные расходы банков и необходимый объем средств страхового фонда просчитаны. Но избавиться от минусов вряд ли удастся, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Это, безусловно, популистская мера. Агентство по страхованию вкладов в долгах как в шелках. Его долг перед ЦБ составляет 650 млрд руб. И если будет принят этот закон, то вырастет нагрузка на АСВ.

В текущих условиях понятно, что это произойдет за счет налогоплательщиков, потому что непосредственно сама система страхования не является самодостаточной».

Кстати, страховую выплату в 10 млн руб. уже сейчас можно получить по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделкам с недвижимостью.

Согласно законопроекту, на страховое возмещение вкладов могут рассчитывать и некоторые юридические лица. Среди них садоводческие товарищества, ТСЖ, гаражные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов, религиозные организации и НКО.