Интернет-сервисы помогают сохранить кредитную историю

Международная финтех-группа TWINO провела исследование, цель которого - выяснить, сколько процентов клиентов, столкнувшиеся с трудностями при погашении займов, воспользовались услугами реструктуризации (продления займа) и погасили свои кредитные обязательства. Опрос проводился среди зарегистрированных клиентов компаний Езаем и Монеза во всех регионах РФ. В нем приняли участие более 10 000 человек.

Большинство клиентов успешно погашают долги после пролонгации

По данным TWINO за 10 месяцев 2018 года договоры по займам пролонгировали 26% пользователей альтернативного кредитования. В 2019 году количество таких клиентов стало чуть больше — за указанный период столкнулись с проблемами и воспользовались услугой продления займа около 28% онлайн-заемщиков. В большинстве случаев клиентам удается справиться с обязательствами и успешно покрыть заем после пролонгации. В 2018 году были погашены 71,4% продленных договоров. К 2019 году доля займов, вовремя покрытых после пролонгации, составила 73,8%.

Инструмент пролонгации выручает заемщиков в трудных ситуациях

Данные говорят о том, что инструмент пролонгации является востребованным у пользователей альтернативного кредитования. Сервисы альтернативного кредитования разработали программы по пролонгации займов специально для ситуаций, когда заемщик теряет источник постоянного дохода, например, при болезни или потере работы. Ведь никто из нас не застрахован от возможных финансовых трудностей и почти четверть заемщиков ежегодно используют такую возможность.

«Сервисы альтернативного кредитования заинтересованы в том, чтобы в случае возникновения трудностей, у заемщика была возможность войти в нормальный график платежей, поэтому они всегда идут навстречу своим клиентам. Во время финансовых трудностей пользователи альтернативного кредитования получают возможность не только закрыть долги без потерь, но и сохранить свою положительную кредитную историю. Так как на время продления займа начисление процентов замораживается и не образовывается просрочка по займам, которая могла бы испортить кредитную историю заемщика. Поэтому услуга пролонгации разработана для тех, кто дорожит своей кредитной историей»,– отметил генеральный директор TWINO в России Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН1127746672130, Рег. №651303045003161от 14.05.2013 г., подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайтеwww.ezaem.ru