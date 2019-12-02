Назначен директор Центральных электросетей «Пермэнерго»

Директором производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Пермэнерго» назначен Александр Распопов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Господин Распопов с 2015 года по настоящее время работал директором Чусовских электрических сетей. На новом посту он сменил Олега Моховикова, вышедшего на пенсию.

«Центральные электрические сети» — одно из крупнейших производственных отделений филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Предприятие обслуживает часть города Перми, территорию Пермского муниципального района, Краснокамского, Добрянского, Ильинского и Нытвенского городских округов.