05 декабря, четверг
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Назначен директор Центральных электросетей «Пермэнерго»

Директором производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Пермэнерго» назначен Александр Распопов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Господин Распопов с 2015 года по настоящее время работал директором Чусовских электрических сетей. На новом посту он сменил Олега Моховикова, вышедшего на пенсию.

«Центральные электрические сети» — одно из крупнейших производственных отделений филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Предприятие обслуживает часть города Перми, территорию Пермского муниципального района, Краснокамского, Добрянского, Ильинского и Нытвенского городских округов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя