На улицы Петербурга вышли около 800 единиц снегоуборочной техники

В минувшее воскресенье, 1 декабря, после обильных снегопадов на улицах Петербурга работало более 670 единиц техники и свыше 1 тыс. работников ручной уборки. Ночью, когда дороги стали свободнее, количество техники было увеличено до 789 единиц, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Учитывая высокую влажность воздуха, для предотвращения появления ледяного наката на проезжей части местами применялась пескосоляная смесь с содержанием соли не менее 30%, уточнили в комитете.

В понедельник, 2 декабря, на дорогах Петербурга работают более 740 единиц техники и более 1,1 тыс. дворников.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что региональный Росприроднадзор выступил против использования химических реагентов для очистки городских улиц от снега и наледи.