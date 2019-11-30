Росприроднадзор выступил против использования реагентов для очистки улиц Петербурга от снега

После публикации в ряде СМИ сообщений о том, что власти Петербурга намерены вновь использовать для расчистки городских улиц от снега и наледи специальные реактивы, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора вступило с официальным заявлением, осудив возможные действия Смольного.

«Учитывая тот факт, что ливневая канализация в Петербурге не проходит очистку, использование реагентов для борьбы со снегом на улицах города может привести к попаданию загрязняющих веществ в реки и каналы города, что негативным образом отражается на их состоянии»,— отметили, в частности, в природоохранном ведомстве.

При этом в Росприроднадзоре подчеркнули, что опыт использования на протяжении нескольких лет городскими властями песко-соляной смеси и расчистки дорог без применения спецреактивов значительно снижает эти риски. Также в ведомстве напомнили, что в настоящий момент в Госдуму РФ внесен законопроект, в случае принятия которого на использование химических противогололедных реактивов на улицах российских городов может быть введен запрет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к грядущей зиме Смольный закупил 471 единицу снегоуборочной техники за 3 млрд рублей. Также сообщалось, что УФАС подтвердило наличие в Петербурге «снежного картеля» на торгах по уборке городских улиц.