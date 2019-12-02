Застройщик ЖК «Молодежный» предстанет перед судом за хищение 250 млн рублей

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Возрождение» Виктора Пестова, который обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков челябинского ЖК «Молодежный» (на перекрестке улиц Дзержинского и Копейской в Ленинском районе, начали строить в марте 2016 года). Он похитил более 252 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия Виктор Пестов получил разрешение на строительство двух жилых домов, но не собирался завершать строительство. С декабря 2015-го по февраль 2018 года он заключил 112 договоров долевого участия на общую сумму около 252 млн. руб. Деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Дома сданы не были.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого на сумму более 58 млн. руб. наложен арест.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.