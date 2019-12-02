Чистая прибыль Новороссийского торгового порта выросла в 3,8 раза

Консолидированный грузооборот Группы НМТП (Новороссийский морской торговый порт) за девять месяцев текущего года составил 109,8 млн тонн. Наливных грузов было отгружено 88 млн тонн, навалочных грузов – 7,3 млн тонн, генеральных грузов – 9,7 млн тонн, грузов в контейнерах – 4,5 млн тонн (484 тыс. TEU), прочих грузов – 151 тыс. тонн. Чистая прибыль НМТП по МСФО выросла за девять месяцев 2019 года в 3,8 раза до $810,5 млн, сообщили в компании.

Консолидированная выручка Группы НМТП составила $ 665,5 млн, что на $47 млн или на 6,6% меньше, чем за девять месяцев 2018 года. EBITDA в отчетном периоде составила $500 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на 30 сентября 2019 года составил $372,2 млн. Чистый долг Группы – $548 млн. Отношение чистого долга к LTM EBITDA улучшилось до 0,83 против 1,26 на начало года.

Василий Хитрых