В Челябинске пройдет первенство России по юношескому хоккею

Федерация хоккея России приняла решение о проведении в Челябинске первенства клубных команд среди юношей до 16 лет. Турнир состоится с 17 по 26 апреля следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В апреле 2018 года в Челябинске прошел чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет, за год до него в рамах «Еврочелленджа» сборная России играла со сборной Франции. Организаторы обоих турниров – международная и российская федерации хоккея – высоко оценили проведение соревнований в городе.