Налоговая требует признать банкротом Челябинский опытный механический завод

Инспекция федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району Челябинска обратилась в арбитражный суд региона с иском о признании банкротом ООО «Челябинский опытный механический завод» (ЧОМЗ). Предъявленная сумма задолженности – 5,6 млн руб. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Налоговая служба уже пыталась обанкротить ЧОМЗ в конце 2018 года из-за долгов по налогам в 2,7 млн руб. Процесс завершился в мае этого года. Завод погасил основной долг и избежал введения процедуры внешнего наблюдения.

Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», ЧОМЗ принадлежит Марине Бердичевской. 2018 финансовый год компания завершила с убытком в 10 млн руб. В прошлом году компания заплатила налогов на 31,5 млн руб., в 2017 году – 8 млн руб., в том числе 753 тыс. руб. недоимок по НДС.