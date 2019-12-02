В белгородской военной части умер солдат-срочник

Призывник Владимир Кялов умер в белгородском учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС) воинской части 20925, сообщает Go31 со ссылкой на отца солдата Вячеслава Кялова. По его словам, приехавший из Невинномысска Ставропольского края срочник служил в Белгороде два дня. О смерти сына родителям сообщило командование части в пятницу, 29 ноября.

В военной части родственникам рассказали, что «остановка сердца наступила по непонятной причине». По словам Вячеслава Кялова, его сын пожаловался родным и друзьям на то, что его заставляют мыть туалет, а при отказе начали «наезжать». «Среди ночи он отправил голосовое сообщение и сказал, что произошла стычка. Выводили его на разговор то с одним, то с другим»,— цитирует Go31 Вячеслава Кялова.

По его словам, в руководстве части говорят, что утром во время упражнений на турнике Владимир Кялов упал и «забился в конвульсиях». «Ему пытались оказать помощь, вызвали скорую помощь — сердце запустить не удалось»,— рассказал отец солдата. Военный следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону проводит проверку.

Владимир Зоркий