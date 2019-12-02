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Наталья Котова отчитала подрядчиков за некачественную уборку улиц

Мэр Челябинска Наталья Котова выразила недовольство качеством уборки улиц от снега. На аппаратном совещании она отметила, что даже на гостевых маршрутах в центре города обочины и дороги не подметаются должным образом.

«Несколько раз просила прилотковую часть на гостевых маршрутах убрать. Практически неделя была. Путепроводы не убраны. Где вы убираете? Улицу Худякова все время убираете что ли?», - обратилась Наталья Котова к директору «Южуралмоста» Алексею Струговцу. Подрядчик ответил, что рабочие чистят снег в соответствие с регламентами и соблюдают нормативные сроки.

Также Наталья Котова озвучила жалобу жителей улицы Художника Русакова на то, что дорожники посыпают проезжую часть солью. «В субботу в 22:30 прошла машина, разбрасывающая соль. Что она там делает? Это ваша машина?», - спросила мэр господина Струговца. Он заявил, что «Южуралмост» не обслуживает улицу Художника Русакова. Глава Калининского района Сергей Колесник сообщил, что у подрядчика, который работает на контракте с районной администрацией, нет техники для посыпания дорог реагентами. «Кто тогда это делает? Враги? Вредители из другого города?», - спросила госпожа Котова.

Губернатор Алексей Текслер на совещании по развитию улично-дорожной сети Челябинской области запретил использовать химические реагенты на улицах города. Алексей Струговец, директор компании «Южуралмост», тогда заявил, что отказаться от химических реагентов невозможно, потому что «это приведет к образованию накатов и гололеда».

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