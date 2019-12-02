В Челябинске 70-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

Челябинский областной суд вынес приговор 70-летней пенсионерке Александре Чистяковой, обвиняемой в сбыте особо крупной партии героина (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба облсуда.

Дело Александры Чистяковой рассматривалось коллегией присяжных заседателей. Установлено, что в апреле 2018 года пенсионерка вместе с тремя соучастниками продала героин массой около 1,2 кг. В роли покупателя выступил сотрудник УФСБ России по Челябинской области, после чего все были задержаны. Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 28 февраля этого года соучастники были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения. После оглашения вердикта пенсионерка скрылась от суда. В октябре ее обнаружили в Нижнем Новгороде.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников, престарелый возраст, неудовлетворительное состояние здоровья, а также наличие под ее опекой малолетнего внука. В результате пенсионерке назначено наказание ниже низшего предела. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

В отношении остальных соучастников Челябинский облсуд вынес приговор в июне этого года.