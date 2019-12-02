Министерство имущества Челябинской области возглавит самый молодой руководитель

В министерстве имущества Челябинской области сменится руководство. Сегодня, 2 декабря ведомство возглавит 30-летний Александр Богашов, ранее руководивший департаментом корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Богашов родился в 1989 году, окончил государственный университет управления (Москва) по специальности «менеджмент организации». До назначения в Минэнерго РФ работал в Росимуществе. «Несмотря на молодой возраст, Александр Богашов считается одним из самых сильных и перспективных менеджеров страны. Так, в Минэнерго он прошел карьерный путь от ведущего советника до директора департамента», – сообщает пресс-служба кабинета министров. Перед новым руководителем поставлен целый ряд задач, в том числе повышение качества корпоративного управления, эффективности использования госимущества, а также работа с муниципалитетами и развитие их компетенций в этой сфере.

Прежний министр имущества Алексей Бобраков возглавит ОГУП «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области».