Льва Владова не допустили до конкурса по выбору главного архитектора Челябинска

Конкурсная комиссия не допустила урбаниста Льва Владова до участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на вакантную должность главного архитектора Челябинска. Отказ связан с тем, что у господина Владова образование строителя, а не архитектора. Также у него отсутствует минимальный стаж работы по специальности. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города Владимир Шамне.

До конкурса допустили десять кандидатов на должность главного архитектора Челябинска. «Всего подано 16 заявок. 11 из города Челябинска, три - из Екатеринбурга, одна заявка из Озерска, одна - из Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения шесть заявок было отклонено», - рассказал Владимир Шамне. Заявки участников были отклонены из-за неполного предоставления документов, из-за непрофильного образования и отсутствия портфолио.

Конкурс пройдет 3 декабря в формате индивидуальных собеседований с претендентами. Участникам будут задавать вопросы о градостроительном законодательстве, об особенностях проектирования зданий, члены комиссий изучат портфолио конкурсантов и узнают их видение градостроительного облика Челябинска в будущем.

Как рассказала мэр Челябинска Наталья Котова, в результате конкурса могут быть отобраны несколько человек для включения в кадровый резерв. Решение о смене главного архитектора будет приниматься после изменения структуры мэрии. Госпожа Котова, как сообщалось ранее, планирует подчинить главного архитектора напрямую главе города, а не комитету градостроительства и архитектуры. Планируется, что структура администрации будет внесена на утверждение гордумы в декабре.

«Есть шанс у всех десяти человек войти в кадровый резерв. Потом уже будут приниматься кадровые решения, исходя из структуры администрации. До этого не вижу смысла увольнять, а потом принимать временно», - отметила Наталья Котова.