И ты, брус

В Увинском районе Удмуртии запустили новое производство по обработке древесины, которое позволит поставлять на внешний рынок дополнительно порядка 160 тыс. куб. м пиломатериалов. Власти республики отмечают необходимость наращивания объемов несырьевого экспорта. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в этом году экспорт лесоматериалов в необработанном виде снизился почти в девять раз. Эксперты отметили, что экономически более целесообразно продавать пиломатериалы, чем необработанную древесину.

Новое производство по переработке древесины общим объемом 200 тыс. куб м в год открыла в Увинском районе Удмуртии компания «Восток-ресурс». Основную долю продукции планируется отправлять на экспорт. В полной мере проект заработает до 2023 года. Будет создано 151 рабочее место, 66 человек в цехе уже работают. «Новый цех лесопильного завода позволит нам увеличить объемы выпускаемой продукции в четыре раза, повысить экспортный потенциал и вывести внутренние процессы на новый, более высокий технологический уровень. Больше половины нашей продукции пойдет на экспорт — это европейские страны, Азия»,— рассказал генеральный директор компании «Восток-ресурс» Роман Асадуллаев.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТПК «Восток-ресурс» зарегистрировано в Удмуртии в 2002 году. Основным видом деятельности компании является лесозаготовка. Выручка от продажи на конец декабря 2018 года составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 175,8 млн руб.

В правительстве региона отмечают необходимость наращивания объемов несырьевого экспорта. Как сообщил на открытии производства глава Удмуртии Александр Бречалов, в этом году экспорт из Удмуртии лесоматериалов в необработанном виде снизился почти в девять раз.

«Если в 2018 году из республики вывозилось 42 тыс. тонн необработанной древесины, то в 2019 году нам удалось замедлить негативную тенденцию и сократить вывоз сырья до 5 тыс. тонн»,— рассказал глава региона.

В минэкономики Удмурти отмечают, что доля древесины и целлюлзно-бумажной продукции в структуре экспортных поставок за 2018 год составила порядка 6,2%. По данным Удмуртстата, объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, по итогам 10 месяцев 2019 года увеличились на 20,7%. При этом необработанных лесоматериалов произведено 1,6 млн куб. м, что на 7% больше относительно аналогичного периода 2018 года, в то время как обработанных — 212 тыс. куб. м., прирост составил 37%.

Эксперты отмечают, что доля обработанной древесины в российском производстве растет. Создание предприятий лесоперерабатывающего комплекса, предусматривающих более высокую степень переработки, стало тенденцией. По словам партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, согласно концепции развития лесного хозяйства и лесной промышленности, до 2030 года Удмуртия должна стать одним из центров глубокой переработки древесины и при этом снизить объем поставок необработанной древесины в 10 раз. «В 2017 году на внешние рынки Удмуртия поставила 9,5 тыс. вагонов лесоматериалов, в 2018 году — более 10 тыс. Развитие производства различных видов продукции из лесоматериалов в Удмуртии – одно из самых перспективных направлений производства. По расчетам, к 2030 году выпуск продукции различных видов древесины в республике вырастет в два раза, объем необработанных лесоматериалов должно снизиться в десять раз, при этом налоговые поступления в региональный бюджет увеличатся в 1,5-1,7 раз»,— отметил господин Шеховцев.

Юлия Вахрушева