Мэр Краснодара: «В строительстве аэровокзала дело за инвестором»

Мэрия Краснодара выполнила мероприятия, необходимые для планируемого строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Краснодар». «Необходимые изменения в Генплан внесены, урегулированы правовые вопросы, связанные с изъятием земель. Теперь дело за инвестором. Конечно, хотелось бы уже увидеть проект строительства. Жители Краснодара и других населенных пунктов края очень этого ждут»,- заявил на планерке в мэрии глава города Евгений Первышов, уточнив, что Краснодар, в отличие от ряда других городов страны, «в том числе Ростова», не получал большой поддержки от федерации. «Краснодар имеет выгодное транспортное расположение, поэтому это нам необходимо»,- прокомментировал мэр потребность города в новом аэровокзале.

Как писал “Ъ-Кубань”, объем инвестиций в строительство терминала и других объектов служебно-технического назначения ранее оценивался в 11–13 млрд руб. Точных сроков строительства в «Базэл Аэро» не называют.

Михаил Лукашов