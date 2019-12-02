Экс-глава Чернушки избран депутатом думы

Вчера состоялось отложенное голосование по выборам депутата Думы Чернушинского городского округа по округу №20. Как сообщает избирательная комиссия Пермского края, в результате голосования победил экс-глава Чернушки, самовыдвиженец Иван Ратегов с результатом 50,37% голосов избирателей. Самовыдвиженец и бывший спикер земсобрания Чернушинского района Сергей Крылов занял второе место (35,58%). Представительница КПРФ, пенсионерка Екатерина Глумова набрала 5,42% голосов, замдиректора ООО «ЭнергоИнвест» Дмитрий Галашов («Единая Россия») — 2,2%, безработный Семен Деулин (ЛДПР) — 1,9%.

Всего в выборах приняли участие 652 избирателя. Явка избирателей составила 52,5%. Как подчеркнули в крайизбиркоме, жалоб на ход голосования и его результаты не поступало.

Напомним, выборы по округу №20 ранее были признаны несостоявшимися, так как Иван Ратегов остался единственным зарегистрированным кандидатом в округе. Его оппонент Сергей Крылов отказался от участия в выборах, поскольку считает, что господин Ратегов «не должен быть депутатом».