В Миассе представителя Минобороны приговорили к реальному сроку

Миасский городской суд вынес приговор представителю Министерства обороны России за посредничество при передаче взяток уполномоченному в госприемке изделий оборонного назначения (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Как сообщают в УФСБ по Челябинской области, осужденному назначено наказание в виде трех лет колонии строгого режима и штрафа в размере 6 млн руб., а также лишения права занимать должности в министерстве в течение трех лет.

Представителя Минобороны задержали в феврале этого года. Суд установил, что с 2013 года он ежемесячно выступал посредником при передаче взяток в суммах от 300 тыс. до 750 тыс. руб. от компаний «за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа», сообщают в пресс-службе УФСБ. Общая сумма денег, которые были переданы таким образом, составила 27 млн руб.

Ранее Магнитогорский гарнизонный суд приговорил к 5,5 годам строгого режима и штрафу в 28,8 млн руб. уполномоченного за госприемку изделий, получавшего взятки.