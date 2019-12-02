РБК: у зарубежных компаний возникли трудности с оплатой «налога на Google» в России

У нескольких иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, возникли проблемы при оплате «налога на Google» (обязывает зарубежные IT-компании уплачивать НДС от продажи российским пользователям электронных услуг), сообщает РБК. О возникших сложностях изданию рассказали представители двух международных компаний и налоговые консультанты. О каких компаниях идет речь, не уточняется.

Проблемы возникли по технической причине: российские банки отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов из-за отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, пояснили РБК представители компаний. По словам одного из них, Сбербанк, к примеру, не принимал переводы зарегистрированной в Великобритании компании, пытавшейся оплатить налог со счета в Bank of New York. В пресс-службе Сбербанка РБК подтвердили, что налоговые платежи отклоняются, если в платежных поручениях не указаны все налоговые реквизиты.

Партнер группы Deloitte Юлия Орлова пояснила РБК, что в стандартных формах платежных поручений в зарубежных банках меньше цифр, чем в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом). Из-за этого компаниям просто не хватает места, чтобы полностью заполнить формы.

Ранее стало известно, что российским компаниям могут облегчить получение вычета НДС с цифровых услуг, которые они закупают за рубежом. Сейчас эта процедура затруднена тем, что иностранные IT-компании должны сами вставать на налоговый учет в России и уплачивать НДС, но часто не делают этого.

Подробности — в публикации “Ъ” «Из цифровых закупок вычитают НДС».