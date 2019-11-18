Из цифровых закупок вычитают НДС

Российским компаниям могут облегчить получение вычета НДС с цифровых услуг, которые они закупают за рубежом. Сейчас эта процедура затруднена тем, что иностранные IT-компании должны сами вставать на налоговый учет в России и уплачивать НДС, но часто не делают этого. В случае принятия поправок налоговыми агентами смогут стать их российские партнеры, что позволит существенно сэкономить, в том числе крупным отечественным IT-компаниям, включая «Яндекс».

Рабочая группа по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ; объединяет представителей бизнеса для работы над задачами одноименного нацпроекта) 13 ноября одобрила законопроект (есть у “Ъ”) о порядке вычета НДС по электронным услугам, приобретаемым у иностранных компаний, рассказал “Ъ” заместитель гендиректора АНО ЦЭ Дмитрий Тер-Степанов. Разработка проекта велась на базе фонда «Сколково», следует из документов.

Документ предлагает закрепить за российскими компаниями, которые покупают электронные услуги, например облачные сервисы или права на использование софта, у иностранных, право самостоятельно уплачивать НДС с них и предъявлять его к вычету, предусмотренному Налоговым кодексом. Сейчас в этой сфере сохраняется неопределенность из-за того, что с 2019 года иностранные IT-компании обязаны сами встать на учет в налоговых органах и платить НДС в России, следует из пояснительной записки. Речь идет об изменениях в так называемый налог на Google, действующий в России с 2017 года. С 1 января 2019 года сфера его применения расширилась на b2b-сделки. Например, в конце прошлого года Microsoft оповестила российских партнеров, что будет включать НДС в счета за цифровые сервисы, сообщал “Ъ” 27 декабря 2018 года.

Но часть иностранных компаний, оказывающих электронные услуги, так и не встала на учет в России в качестве налогоплательщиков: по оценке разработчиков проекта, это сделали только 1,8 тыс. компаний, хотя «должно быть значительно больше». Авторы также указывают, что, по оценке Минфина, рост доходов бюджета в 2017 году за счет включения иностранных компаний в число плательщиков НДС должен был составить 52,6 млрд руб., но в реальности достиг лишь 9,34 млрд руб. Более свежих данных не приводится.

Для «Яндекса», многих других российских IT-компаний и стартапов закупка электронных услуг — одна из основных статей расходов, возможность вычета НДС по ним крайне критична, отмечает член рабочей группы по нормативному регулированию при АНО ЦЭ Игорь Алексеев. В пресс-службе «Яндекса» это не комментируют.

«Нельзя поставить к вычету НДС, уплаченный иностранному поставщику, который не встал на учет и не выставил счетов-фактур на услуги»,— констатирует специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Андрей Локис. По его словам, под действие поправок подпадет не только IT-бизнес, но и любые компании, которые приобретают у иностранных поставщиков электронные услуги. «Это может быть право на использование софта, услуг по бронированию билетов или гостиниц, программного продукта по управлению предприятием и так далее»,— поясняет он. Законопроект крайне важен и для IT-дистрибуторов, добавляет гендиректор «Марвел-Дистрибуции» Алексей Мельников.

В Федеральной налоговой службе не ответили на запрос “Ъ”. Источник, знакомый с позицией ведомства, сомневается в перспективности предложенного регулирования. По его мнению, оно приведет к тому, что налог фактически перестанут платить как иностранные компании, так и покупатели их услуг, то есть вернется неравенство в налогообложении, которое было до 2019 года. При этом, подчеркивает он, компании-покупатели и сейчас могут выступать налоговыми агентами и предъявлять НДС к вычету.

Юлия Тишина